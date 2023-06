Napoli-Sampdoria, Gollini ringrazia Spalletti: messaggio da brividi

Si conclude la gloriosa stagione 2022/23 del Napoli. Un’annata coronata con la vittoria dello scudetto, sotto la guida di un grande condottiero come Luciano Spalletti.

Nella serata di oggi, dopo il match con la Sampdoria, i partenopei alzeranno lo scudetto nel cielo di Fuorigrotta, 33 anni dopo l’ultima volta. Tutti gli eroi azzurri saluteranno i propri tifosi per l’ultima festa di un mese pieno di gioia.

Il “Maradona” avrà inoltre l’occasione di ringraziare e congedarsi con l’allenatore di Certaldo, all’ultima presenza sulla panchina.

Nel prepartita Pierluigi Gollini è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le dichiarazioni dell’estremo difensore:

“Mi sento di ringraziare Spalletti a nome di tutti. Ha fatto fare un video bellissimo per tutti noi, l’eredità che lascia a tutti noi è unica. Si è sempre fatto apprezzare, ha vinto in tutto ed è giusto che gli venga dato credito per questo”