Festa per lo scudetto del Napoli, grande show allo stadio Maradona: svelati tutti gli ospiti!

Il Napoli è ufficialmente campione d’Italia, ma la consegna ufficiale del titolo avverrà questa sera allo stadio Maradona in una celebrazione in grande stile organizzata dal presidente De Laurentiis. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno dalle ore 21 sul palco allestito allo stadio per l’eccezione.

Tutti gli ospiti della festa scudetto del Napoli

C’è grandissima curiosità per capire quali saranno i cantanti, gli attori e gli artisti in genere che parteciperanno al grande show per lo scudetto del Napoli. L’evento – che sarà visto in tutto il mondo – sarà trasmesso in diretta anche su Rai 2. E proprio la RAI ha svelato quali saranno gli artisti che daranno corpo alla festa scudetto: