Omaggio bellissimo alla squadra: è successo a Castel Volturno!

Giornata di premiazione quest’oggi al Konami Trade Center di Castel Volturno per il Napoli. Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, ha consegnato il piede d’oro dell’asso argentino a tutta la squadra.

Qualche ragazzo della squadra del calcio Napoli mi aveva chiesto come avere il piede di Maradona. In quella giornata dissi che se avessero vinto lo Scudetto, lo avrei dato in omaggio a tutta la squadra. Questo dono è un omaggio a Diego ma il ringraziamento va fatto a tutti.