La Roma perde l’Europa League: cosa cambia nella classifica di Serie A

In questo ultimo giorno di maggio si è giocata la prima delle tre finali europee: a Budapest si è disputata Siviglia-Roma, ultimo atto dell’Europa League. La squadra di José Mourinho, dopo una partita che ha avuto più le sembianze di una battaglia, non è riuscita a portare la coppa a casa.

Cosa cambia adesso nella classifica di Serie A? In caso di conquista del trofeo, la Roma non si è qualificata in Champions League dove sarebbe finita in prima fascia nell’urna di Nyon. A questo punto, però, cambia lo scenario per quanto riguarda le squadre italiane qualificate in Europa League e Conference League.

La Roma è attualmente sesta in classifica a quota 60 punti, con l’Atalanta quinta a 61 e la Juventus settima a 59: all’ultima giornata i giallorossi potrebbero arrivare o quinti e sesti oppure essere superati dalla Juventus e scendere al settimo posto.

In caso di piazzamento al quinto/sesto posto, la Roma andrebbe di nuovo in Europa League, mentre in caso di settimo posto, tornerebbe a giocare la Conference League, trofeo vinto già l’anno scorso.

La Fiorentina, invece, ha un’unica occasione per andare in Europa: solo in caso di vittoria della Conference contro il West Ham, la squadra di Italiano giocherebbe la prossima Europa League.