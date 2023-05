Lobotka escluso dai “Migliori centrocampisti” della Serie A: commento “ironico” di Juan Jesus (FOTO)

Il Napoli di quest’anno ha letteralmente stracciato il campionato, vincendo lo scudetto con cinque giornate di anticipo, senza aver mai messo in discussione il primo posto in classifica. Proprio per questo motivo, ci si aspettava un dominio azzurro tra i candidati per i premi MVP della Serie A, ma così non è stato.

Infatti, Alex Meret, estremo difensore della squadra con la miglior difesa del campionato, non è stato inserito tra i candidati per il premio “Miglior portiere”: presenti Provedel della Lazio, Di Gregorio del Monza e Skorupski del Bologna. L’esclusione che ha creato più polemiche sui social, però, riguarda quella di Stanislav Lobotka, assente nella top 3 dei “Migliori centrocampisti”.

Nei commenti del post Instagram della Serie A, che ha annunciato Barella, Milinkovic-Savic e Rabiot come candidati per il premio “Miglior centrocampista”, spicca quello di Juan Jesus che ha evidenziato l’assenza eccellente del suo compagno di squadra.

Un commento “ironico” che però critica la scelta della Lega Serie A di escludere uno dei migliori uomini del Napoli campione d’Italia.