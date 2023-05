Nuovo allenatore Napoli, Pedullà svela: proposta a sorpresa di De Laurentiis!

Continua la ricerca da parte del Napoli di un nuovo allenatore che possa prendere il posto di Luciano Spalletti. Il nome accostato agli azzurri in queste ore è quello di Luis Enrique, anche se gli ultimi aggiornamenti parlano di un rallentamento alla trattativa dovuto alle perplessità del tecnico spagnolo ad accettare l’offerta di De Laurentiis.

I dubbi di Luis Enrique non riguarderebbero l’aspetto economico: a convincere l’allenatore deve essere il progetto Napoli. A riferirlo è l’esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che su Twitter svela i dettagli dell’offerta del Napoli. Ecco quanto riferito da Pedullà:

De Laurentiis ha offerto a Luis Enrique 8 milioni più 2 di bonus a stagione. L’allenatore aveva aperto ai dialoghi, ma l’aspetto economico – come raccontato – non fa la differenza: Luis deve essere convinto al 100% su tutto il resto. Invece, ha molti dubbi. E per ora vuole restare alla finestra.