Luis Enrique al Napoli, pausa di riflessione: qual è stata la reazione alla proposta di De Laurentiis

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, confermato sia dal tecnico stesso che dal presidente De Laurentiis, il Napoli si è ufficialmente messo alla ricerca di un nuovo allenatore. Non è un mistero che in cima alla lista dei papabili nuovi tecnici ci sia lo spagnolo Luis Enrique, attualmente libero e in attesa di proposte allettanti.

Luis Enrique non convito della proposta del Napoli

Una potrebbe presto arrivare dal PSG, ma intanto a muoversi è stato proprio il Napoli. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe fatto una telefonata a Luis Enrique per provare a sondare e convincere l’ex Barça a raccogliere l’eredità lasciata da Spalletti in azzurro. Lucho (così viene soprannominato in Spagna, ndr) ha registrato l’interesse del Napoli, ma attualmente non sarebbe convintissimo della proposta fatta da De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato: