Spalletti conferma, addio al Napoli: svelato cos’ha detto a De Laurentiis!

Nei giorni scorsi si è fatta avanti la possibilità di un possibile addio di Luciano Spalletti da Napoli, voci confermate anche dal Presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri.

Oggi, per la tristezza di tutto il popolo napoletano, lo stesso tecnico toscano ha dichiarato di non voler proseguire più la sua avventura all’ombra del Vesuvio, ufficializzando il suo addio.

A margine dell’evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione in svolgimento a Coverciano, Spalletti è stato chiaro, spiegando anche le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta.

Luciano Spalletti, dopo due anni con gli azzurri e un campionato vinto, ufficializza il suo addio al Napoli.

A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po’. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno.