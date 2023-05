UFFICIALE – Notizia bellissima per Simeone, tifosi al settimo cielo!

Giovanni Simeone in questo primo anno a Napoli ha saputo farsi subito apprezzare. Le sue prestazioni e, soprattutto, i suoi gol hanno avuto un peso importante nel terzo Scudetto degli azzurri, facendolo entrare nel cuore di tutti i tifosi azzurri.

Intanto, dall’Argentina arriva una notizia che fa sicuramente felice tutti i supporters del Napoli ma anche il Cholito stesso: l’attaccante è stato infatti convocato per i prossimi impegni con la sua Nazionale, a dimostrazione di come il numero 18 azzurro sia entrato in pianta stabile anche nell’Argentina campione del Mondo.

I convocati

Di seguito, i convocati del Commissario Tecnico dell’Argentina Scaloni: