Non solo Napoli, un altro club vuole Luis Enrique: De Laurentiis beffato?

In casa Napoli è ancora da decidere quello che sarà il futuro della panchina, con Luciano Spalletti ormai orientato verso l’addio. Dunque in città è partito il toto-allenatore, cercando di capire chi sarà il tecnico che prenderà l’eredità di un Napoli Campione d’Italia.

Il nome che sta circolando con insistenza nelle ultime ore è quello di Luis Enrique, libero dopo l’esperienza con la Nazionale Spagnola. Il tecnico rappresenta il candidato ideale per De Laurentiis, sia per mentalità che per filosofia. Ma non solo il Napoli è interessato al suo ingaggio: Luis Enrique è tanto apprezzato anche all’estero.

Anche il PSG piomba su Luis Enrique

Infatti, stando a quanto riportato da Le Parisien, anche il PSG avrebbe mosso i primi contatti per sondare la disponibilità dell’allenatore spagnolo. Galtier, attualmente sulla panchina dei parigini, non dovrebbe essere confermato e Luis Enrique potrebbe rappresentare la soluzione ideale del PSG.