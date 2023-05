MERCATO NAPOLI – Il Napoli ha già acceso i fari sul mercato in vista del mercato estivo. Sul club azzurro, resta l’incognita relativa sia al tecnico Luciano Spalletti, che molto probabilmente dirà addio a fine stagione, che al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

La dirigenza partenopea, in ogni caso, è già attiva per scovare i profili più interessanti e convenienti anche da un pusto di vista strettamente economico. Dall’Argentina, a tal proposito, fanno sapere di un interesse da parte dei partenopei nei confronti di un centrocampista che da anni gioca in Premier League.

“Piace Lanzini”: il punto sulla concorrenza

Il profilo, stando a quanto rivelato da ESPN, corrisponderebbe a Manuel Lanzini, vera e propria bandiera negli ultimi anni del West Ham. Il club campione d’Italia, così come l’Aston Villa, starebbe pensando al centrocampista argentino come rinforzo per la prossima stagione. Resta aperta, frattanto, anche l’ipotesi di un suo possibile ritorno in patria, precisamente al River Plate.

Si tratterebbe, in questo caso, di un affare a parametro zero, in quanto il giocatore lascerà con tutta probabilità il West Ham a parametro zero.