Il futuro di Kim Minjae è uno delle questioni che sta tenendo banco in casa Napoli. Le sorti sono tutte legate alla clausola rescissoria presente nel contratto in essere tra le parti e il valore che, col senno di poi, si è rivelato irrisorio rispetto a quanto dimostrato dall’ex Fenerbahce, attrae e non poco le big d’Europa.

In prima fila, secondo i rumors di queste ultime settimane, sembrerebbe esserci il Manchester United, pronto a sua volta a versare i circa 60 milioni di euro utili a strapparlo eventualmente al club Campione d’Italia.

Dove giocherà il prossimo anno il difensore? A chiederselo, a quanto pare, sono gli stessi sudcoreani.

Cosa è successo

Il difensore del Napoli Kim Minjae è stato ospite di un format televisivo coreano di tvN Asia. Nel corso dell’episodio andato in onda, gli è stato espressamente chiesto del suo futuro.

“Stagione 2023-2024: la prossima squadra è…?”, la domanda rivolta al centrale azzurro, che con fare divertito ha così dribblato: “Il mio agente è fuori il ristorante, chiedetelo a lui”. Una risposta che subito ha scatenato il divertimento dei presenti, compreso il difensore napoletano.