Festa scudetto del Napoli su Rai 2, stanziati 800mila euro: da che ora sarà visibile!

Si avvicina il giorno tanto atteso dal Napoli e i suoi tifosi: quello della consegna dello scudetto ai partenopei. Al Maradona è attesa una festa in grande stile che vedrà coinvolti anche artisti di vario genere, dal teatro alla musica. De Laurentiis sta lavorando affinché il 4 giugno contro la Sampdoria la città di Napoli e i tifosi azzurri vivano una serata memorabile.

Festa scudetto in diretta su Rai 2 dalle ore 21

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato alcune anticipazioni su quella che sarà la festa. Le immagini saranno trasmesse in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21 in un’edizione speciale della “Domenica Sportiva”, che andrà avanti fino a mezzanotte, per poi proseguire con la consueta programmazione.

Anche il Comune farà la sua parte stanziando 800mila euro per la festa. In varie piazze e città della provincia saranno installati maxischermi che trasmetteranno l’evento, permettendo la visione in diretta a tutti i cittadini e i tifosi del Napoli.