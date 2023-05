Luis Enrique – Napoli? Di Marzio: “È abituato allo stile Barcellona”

Con la vittoria del campionato e la fine della stagione sempre più vicina l’addio di Luciano Spalletti si fa sempre più vicino. Ormai il divorzio è cosa fatta e le due parti vivono da separate in casa, nonostante un clima apparentemente sereno.

De Laurentiis continua il suo casting alla ricerca di un sostituto che possa prendere il posto del tecnico toscano. Tanti i nomi girati e le chiamate fatte dal presidente, dai più esperti ai meno passando da Conte a Thiago Motta.

Una delle ultime ipotesi di De Laurentiis sarebbe quella di Luis Enrique, ex allenatore del Barcellona ed ex ct della Spagna ma attualmente svincolato. Un profilo che piace molto per il nuovo progetto azzurro vista la capacità tecnica dimostrata dalla squadra nell’arco di questa stagione.

Di Marzio dice la sua su Luis Enrique al Napoli

Riguardo il possibile avvicinamento del tecnico spagnolo, però, Gianluca Di Marzio frena. L’esperto giornalista di calciomercato è scettico riguardo l’attrezzatura e le strutture societarie del Napoli rispetto a quelle del Barcellona nettamente più facoltose.

Di seguito quanto evidenziato dalla redazione sul suo intervento a Sky Sport 24: