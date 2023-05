Allenatore Napoli, Cassano fa infuriare i tifosi: chi arriverà al posto di Spalletti

In casa Napoli c’è grande entusiasmo per la vittoria per lo scudetto, anche se leggermente scosso dalle notizie legate al calciomercato. Tanti protagonisti dello straordinario successo in Serie A potrebbero lasciare il club azzurro. Su tutti attenzione particolare su Luciano Spalletti, con l’allenatore che nelle ultime settimane ha fatto intendere di non voler continuare l’avventura partenopea.

È così partito il toto allenatore da qualche giorno, con tantissimi nomi accostati alla panchina del Napoli. Particolare rilievo stanno avendo le parole di Antonio Cassano, che alla Bobo TV ha voluto dare il suo personale parere su quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Allegri al Napoli, la previsione di Cassano

Ecco quanto evidenziato: