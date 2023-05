Notizia a sorpresa da Torino: “Il Napoli vuole l’attaccante!”

Il Napoli, nonostante il campionato sia ancora in corso, sta iniziando a muovere i suoi primi passi anche in ambito di calciomercato. Ovviamente una delle tematiche più calde è quella relativa al possibile addio di Victor Osimhen al termine di questa stagione, che per lui potrebbe culminare non solo con il Tricolore, ma anche con il titolo di capocannoniere della Serie A.

L’edizione torinese de La Repubblica in particolare fa riferimento ad un attaccante per il qualche il Napoli avrebbe chiesto informazioni, forse proprio per cautelarsi in caso di addio dell’attaccante nigeriano.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Antonio Sanabria ha segnato 12 reti in 31 partite ed ha attirato verso di sé le attenzioni di diversi club, come il Napoli, oltre alle milanesi e all’Arsenal. Il valore di mercato secondo Cairo, proprietario del Torino, si aggira intorno ai 25 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante.

Difficile che Sanabria, sebbene stia ben figurando a Torino, possa essere il sostituto naturale di Osimhen, ma non è da escludere che se si opti per una soluzione “fatta in casa”, ovvero la promozione di Simeone ai gradi di titolare, Sanabria potrebbe rappresentare una valida alternativa per alternarsi proprio con il Cholito.