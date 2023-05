Cori razzisti a Vinicius e offese a Mamardashvili: interviene Kvaratskhelia (FOTO)

L’ultimo turno della Liga spagnola ha fatto parlare il mondo del calcio a causa degli spiacevoli e vergognosi cori razzisti effettuati nel corso di Valencia–Real Madrid dai tifosi di casa ai danni di Vinicius Junior, attaccante dei Blancos. Il brasiliano è stato poi espulso negli ultimi istanti di gara dopo una lite in campo con un avversario, di cui ha preso poi le difese il portiere del Valencia, Giorgi Mamardashvili.

L’estremo difensore è stato attaccato sui social per aver inveito contro Vinicius, ma ha poi spiegato che il suo intervento fosse dipeso dalla volontà di difendere il compagno di squadra e che la sua posizione è assolutamente in favore del brasiliano per i cori razzisti subiti.

A voler scendere “in campo” al fianco di Mamardashvili è stato anche il suo compagno di Nazionale e attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, che su Instagram ha pubblicato un post in difesa del portiere georgiano. L’azzurro ha postato una foto dei due in Nazionale con una breve ma toccante didascalia:

Io e questo ragazzo stiamo insieme sin da piccoli, abbiamo vissuto insieme in accademia, muovendo i primi passi nel calcio. Poche persone sanno meglio di me cosa è in grado di fare per proteggere e aiutare il suo amico e compagno di squadra in difficoltà. Giorgi è un ragazzo con un cuore grande, una brava persona e un portiere. Ha lottato per il suo compagno di squadra. Non c’è posto per il razzismo nel calcio, Vinicius siamo con te in questa lotta da vincere contro il razzismo.