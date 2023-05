Futuro Spalletti, annuncio del mister in conferenza: parole di addio?

Al termine del match vinto dal Napoli per 3-1 contro l’Inter, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa e ha dato alcuni aggiornamenti sul suo futuro.

Il discorso con De Laurentiis ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni. Con il presidente non ci sono screzi. Questo è un discorso che viene da lontano, stando dentro al lavoro dal mattino alla sera uno matura delle robe perché c’è da esibire questo spettacolo tutte le volte. I tifosi del Napoli lo meritano e se non sei convinto di dargli tutto quello che questa piazza merita, è giusto fare dei ragionamenti. Si fanno dei ragionamenti e si arriva ad una conclusione e poi si va dritta. Non è che questa decisione ci sia piovuta addosso.