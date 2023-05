La cessione di Kim più pesante di quella di Koulibaly? Materazzi non ha dubbi

Protagonista di una stagione incredibile al primo anni al Napoli è stato, tra gli altri, Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano arrivato dal Fenerbahce ha stupito tutti, in Serie A e in Europa, risultando – con tutta probabilità – il miglior difensore dell’intero campionato.

A parlare di lui, in una lunga intervista concessa a Il Mattino, è stato l’ex difensore dell’Inter e Campione del Mondo nel 2006 con l’Italia, Marco Materazzi. Ecco quanto evidenziato:

Non lo conoscevo. E il fatto che il Napoli sia stato il primo a prenderlo è un grande merito di Giuntoli. Credo che Kim sia un buon simbolo di questo Napoli, della voglia di dimostrare, del fatto che comunque crederci diventa una componente fondamentale. Abbiamo capito presto che il suo campionato sarebbe finito così. Aveva tutto quello che serve per fare bene in Italia e in Europa.