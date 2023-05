Giuntoli lascia il Napoli, cambia tutto per il suo sostituto: notizia a sorpresa

Dopo la vittoria dello scudetto, una delle notizie che continuano a circolare in ambito Napoli è quella che riguarda il sempre più probabile addio di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro, dopo otto anni passati all’ombra del Vesuvio, dovrebbe lasciare il club per approdare alla Juventus, da mesi sulle sue tracce.

Il suo sostituto sembrava dovesse essere Pietro Accardi, attuale DS dell’Empoli, ma “Tuttomercatoweb.com” rivela che Ciro Polito, direttore sportivo del Bari (sempre della famiglia De Laurentiis), avrebbe scalato le gerarchie e sarebbe in pole per prendere il ruolo di Giuntoli.

Questo quanto evidenziato da “Tuttomercatoweb.com”:

Napoli al lavoro per la prossima stagione. Pietro Accardi ad Empoli ha svolto un grande lavoro che è sotto gli occhi di tanti addetti ai lavori e potrebbe ricevere molti apprezzamenti nel corso delle prossime settimane. Il Napoli è un’idea concreta ma le parti non hanno ancora intavolato una trattativa. Mentre Ciro Polito ha già avuto due incontri in questo senso e si è parlato concretamente di un futuro in azzurro per il direttore sportivo del Bari (che appartiene alla Famiglia De Laurentiis). Oggi Polito più di Accardi per il Napoli che verrà. Uno scenario che potrebbe mutare nelle prossime settimane, dipenderà anche dal futuro del Bari in campionato. Ma Ciro Polito al momento è in pole per il dopo Cristiano Giuntoli in azzurro.