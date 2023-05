Maradona, arriva una dolorosa decisione: addio per sempre

Arriva una dolorosa decisione sullo stadio Diego Armando Maradona: il Comune di Napoli ha scelto di dirgli addio per sempre

Lo Stadio Diego Armando Maradona è stato teatro del terzo Scudetto del Napoli, conquistato a trentatré anni dall’ultima volta. Una splendida impresa da parte della squadra di Luciano Spalletti, conquistata grazie alle prestazioni -tra gli altri- di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. A lungo si è parlato di un restyling dello stadio, che era in condizioni fatiscenti. In occasione delle Universiadi del 2019 è successo, con un riammodernamento dell’impianto e l’installazione di sediolini di colore bianco, azzurro e giallo.

Un ottimo biglietto da visita per le partite non solo della Serie A, ma anche delle coppe europee. Anche il cambio di colore della pista d’atletica, diventata azzurra, ha dato una mano in questo senso. Ci sono però delle discussioni molto accese sulla copertura in ferro dell’impianto, tra l’altro poco sicura, installata in occasione dei Mondiali di Italia ’90. Doveva essere una grande occasione per rendere gli stadi italiani super moderni, ma in realtà non è successo.

Emergono delle novità sul futuro dello Stadio Maradona, con il Comune di Napoli che avrebbe deciso di dirgli addio in modo definitivo. E Aurelio De Laurentiis sarebbe molto interessato al suo acquisto: dopo alcune vicissitudini lunghe diversi anni con il Comune, i rapporti sono tornati a essere ottimi.

Napoli, il Comune deve fare cassa: lo Stadio Maradona è in vendita

Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, il Comune di Napoli ha deciso di mettere in vendita lo Stadio Diego Armando Maradona. In vista del bilancio 2023-2025, sarà istituita la nascita di una società che dovrà valorizzare il patrimonio della città e nell’elenco degli immobili che dovrebbero essere messi in vendita c’è anche lo Stadio.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, potrà effettuare un’offerta per l’acquisto, oppure il Sindaco gli proporrà una concessione per diversi anni. I rapporti tra le parti sono ottimi, nonostante alcune discussioni degli ultimi anni riguardo il pagamento di alcuni contenziosi.

Sarebbe un grande passo in avanti per il Napoli. Al fatturato del club partenopeo mancano proprio le entrate dello stadio di proprietà per competere ancor di più con le big europee. Una vera e propria svolta per il presente e il futuro, e permetterebbe l’acquisto di calciatori ancora più forti, avendo il bilancio rimpolpato da nuovi incassi.

Lo Stadio Maradona è uno degli stadi più importanti d’Italia, capace di ospitare oltre 50 mila persone e già teatro di sfide avvincenti nelle edizioni italiane del Mondiale e dell’Europeo.