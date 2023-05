Dalla Rai preoccupano i tifosi del Napoli: “Giuntoli alla Juve avrà molto da fare, occhio a Spalletti!”

Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato Paolo Paganini ha condiviso aggiornamenti importanti sul futuro di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, con informazioni che fanno preoccupare i tifosi del Napoli.

Di seguito quanto pubblicato dal giornalista sul proprio profilo Twitter ufficiale ed evidenziato dalla nostra redazione:

Se dovesse restare #Allegri credo che #Vlahovic sarà ceduto. #Pogba non è più il “vero” #Pogba ma da anni. Credo che #Giuntoli avrà molto da lavorare,ma per come lo conosco la “sfida” della nuova #Juventus lo stimola parecchio. E occhio a #Spalletti.

— Paolo Paganini (@PaPaganini) May 14, 2023