“Vendetta per l’anno scorso?”: sentite la risposta di Petagna

Nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A, il Napoli di mister Luciano Spalletti ha affrontato il Monza, in trasferta all‘U-Power Stadium.

La gara si è conclusa con il risultato di 2-0, in favore dei padroni di casa, grazie alle marcature di Dany Mota e Andrea Petagna, una per tempo. Con questa vittoria il Monza si porta a ridosso della zona Europa, all’ottavo posto , a pari punti con il Torino, in attesa della sentenza della Juventus.

Le dichiarazioni di Andrea Petagna

Durante il post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN Andrea Petagna, grande ex della partita che ha lasciato il segno con una rete, che non trovava da tempo. Di seguito quanto dichiarato: