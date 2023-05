Dopo la sconfitta, seppur indolore in chiave classifica, contro il Monza, a Napoli è polemica circa l’arbitraggio del direttore di gara Cosso. In particolare, sono due gli episodi potenzialmente da rigore in favore degli azzurri contestati da questi ultimi, che per molti hanno complicato ulteriormente la partita per i partenopei.

A cercare di fare chiarezza è l’ex arbitro Luca Marelli, che ai microfoni di DAZN ha commentato le scelte dell’arbitro.

La moviola

Di seguito, quanto evidenziato nel corso del suo intervento nel post partita:

Il contatto Osimhen-Pessina è stato valutato come fallo di Osimhen, invece è esattamente il contrario. In questo caso il VAR avrebbe dovuto richiamare l’arbitro all’on-field-review perché c’è calcio di rigore e l’arbitro ha visto la cosa opposta. Il contatto Politano-Dany Mota invece, poco dopo, non è da calcio di rigore, è uno di quegli episodi su cui quest’anno in Serie A si sta sorvolando, considerandoli marginali

Il comunicato del Napoli

Il Napoli, attraverso il suo consueto report di fine partita, ha così commentato: