Di Marzio a sorpresa: “Il sostituto di Osimhen sarebbe lui, piace tanto a Spalletti!”

Il calciomercato del Napoli si pronostica come un rebus indecifrabile. Tante infatti saranno le offerte per i calciatori che si sono messi in mostra in quest’annata e difficile sarà resistere per tutti loro.

Da decifrare, inoltre, anche le questioni relative all’allenatore e al direttore sportivo: il ds Giuntoli sembra sempre più diretto verso la Juventus, mentre il mister Spalletti non ha ancora sciolto le riserve relativamente alla sua permanenza.

Ha parlato della situazione relativa al calciomercato del Napoli l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, portando interessanti notizie su Spalletti, Kim e Osimhen. Di seguito quanto riportato:

Secondo me hanno parlato non solo del futuro, ma anche di quest’anno e di cosa ha Spalletti non è piaciuto. De Laurentiis gli avrà dato delle garanzie, anche dal punto di vista tecnico. La squadra perderà il suo direttore sportivo e sarà da capire chi sarà il sostituto e che tipo di continuità la società vorrà dare, Giuntoli ha sempre avuto un ottimo rapporto con Spalletti.

Kvara e Osimhen restano? Kvara sicuramente sì, per Osimhen bisogna vedere se arriva un’offerta da 150 milioni, sarebbe impossibile dire di no. In caso di addio il titolare sarebbe Raspadori, per questo Spalletti dice che si può costruire un ciclo: la società ha lavorato bene già l’anno scorso. Kim? Potrebbe andare via per la clausola di 70 milioni di euro, appetibile per tanti top club europei. Infatti il Napoli già sta sondando il mercato per un difensore mancino.