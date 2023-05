Subentrato nel corso di Monza-Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo le ha veramente provate tutte per cercare di dare una mano ai suoi compagni. Tuttavia, non è bastato, in quanto la squadra di Luciano Spalletti è stata fermata sul risultato di 2-0 in favore della squadra brianzola.

Il numero 22 azzurro ha tenuto a scrivere un messaggio di incoraggiamento alla squadra subito dopo la delusione per la sconfitta e per una prestazione che sicuramente non è stata all’altezza, così come ammesso tra l’altro dallo stesso Spalletti nel corso delle interviste dopo il fischio finale del match.

Le parole del capitano

Giovanni Di Lorenzo, partito soltanto dalla panchina in favore di Bereszynski e subentrato nel secondo tempo in luogo proprio dell’ex Sampdoria, ha scritto sui social un messaggio di carica per tutti i suoi compagni.

“Perdere non ci piace! Testa alla prossima. Forza Napoli sempre”, ha scritto l’ex Empoli sul suo profilo ufficiale Instagram. Di seguito, la foto del post apparso in serata: