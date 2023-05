Napoli, la svolta arriva da Londra: scambio sensazionale | Due Big in azzurro

Napoli, attenzione alla svolta che può arrivare dal mercato. Scambio sensazionale e due big che raggiungerebbero l’azzurro e la formazione di Luciano Spalletti: ecco svelato tutto

Dopo il triplice fischio contro l’Udinese, la festa è divampata implacabile. Napoli ed il Napoli riabbracciano lo Scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta e si godono un momento di gioia che mancava da troppo tempo. Un risultato incredibile, giunto al termine di una stagione roboante e inaspettata. Soprattutto se si considerano le premesse con cui era nato il campionato degli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti.

Dopo il triplice fischio contro l’Udinese, però, non è divampata solo la festa. A divampare sono stati anche i dubbi e i punti interrogativi sul futuro prossimo del Napoli. La permanenza o l’addio di Cristiano Giuntoli, il rinnovo contrattuale dello stesso Luciano Spalletti, l’avvenire dei top player come Kim, Kvaratskhelia e Osimhen.

In particolare sul bomber nigeriano aleggia una coltre di fumo molto spessa, che rende impossibile percepire cosa succederà di qui ai prossimi mesi. Su Osimhen, di certo, c’è l’innumerevole concorrenza dei top club europei, con la Premier League (e non solo) che potrebbe essere addirittura pronta ad accontentare le richieste record del Napoli. E dunque portare sulla scrivani di Aurelio De Laurentiis quei 150-160 milioni di euro che il patron azzurro esige per il cartellino del nigeriano.

Osimhen al Chelsea e maxi-scambio con il Napoli: l’ipotesi è sensazionale, arriva l’indiscrezione

Chelsea che si prepara ad un vero e proprio assalto per Victor Osimhen. I Blues sono alla disperata ricerca di un attaccante capace di trascinare il reparto offensivo dei londinese. E pertanto sarebbero pronti a non badare a spese per l’ex Lille e Wolfsburg.

Secondo l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il Chelsea ha nel mirino Victor Osimhen e ha intenzione di tentare definitivamente gli azzurri con una maxi-offerta. Come? Inserendo i due cartellini di Kepa (l’anno scorso ricercato proprio dal Napoli) e Pulisic (al quale ADL ha ammiccato ai microfoni de ‘La Repubblica’, facendo riferimento ad un americano). Il tutto seguito da un generoso conguaglio economico per coprire con la parte cash la valutazione di 160 milioni di euro di Osimhen.

Difficile capire ora cosa potrebbe accadere. Il Napoli storicamente non è mai stato un club aperto a soluzioni di scambio. E poi andrebbe capito l’impatto salariale di due giocatori come Kepa e Pulisic, che ad oggi guadagnano cifre fuori dal tetto contrattuale imposto da De Laurentiis nel corso dell’ultima estate.