Napoli formato Champions, che colpo: arriva un Big europeo

Il Napoli ha messo nel mirino il prossimo rinforzo da regalare al tecnico Spalletti: si tratta di un big europeo, le cifre dell’operazione.

La gioia, in città, per la conquista dello scudetto non si è ancora spenta. Per il Napoli, però, è già tempo di pensare al futuro e alle mosse da concretizzare nel corso della sessione estiva del mercato. Il gruppo che ha vinto il titolo, infatti, rischia di sfaldarsi. Il direttore generale Cristiano Giuntoli, ad esempio, è vicino alla Juventus mentre Luciano Spalletti ha chiesto specifiche garanzie tecniche per restare ancora in panchina. In bilico, poi, ci sono diversi titolari. Ecco perché il club ha cominciato a muoversi mettendo nel mirino nuovi elementi di qualità.

Diversi i calciatori seguiti dal presidente Aurelio De Laurentiis: uno di questi risponde al nome di Lazar Samardzic che, dopo un anno di apprendistato all’Udinese, si imposto mettendo a referto 5 gol e 4 assist. L’ex Lipsia, valutato dai friulani almeno 25 milioni, viene ritenuto dai partenopei un perfetto sostituto di Piotr Zielinski il cui futuro è tutto da scrivere. Il polacco, come noto, è legato al Napoli fino al 2024 ma la trattativa relativa al rinnovo è finita, da ormai diversi giorni, su un binario morto.

La causa è da ricercare nel fatto che la società ha messo sul piatto una proposta contenente cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal centrocampista (3.5 milioni netti all’anno). Le interlocuzioni proseguiranno, anche perché Spalletti lo reputa molto importante, ma al momento non è da escludere un divorzio in estate. La Lazio è alle finestra ed in caso di cessione di Zielinski allora scatterebbe l’affondo per Samardzic.

Napoli, riflettori puntati su Okafor

Per quanto riguarda il reparto offensivo, una delle piste battute da De Laurentiis conduce a Noah Okafor autore di 10 reti e 5 assist in 32 apparizioni con il Lipsia. I tedeschi vorrebbero tenerlo ma intanto hanno provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per acquistarlo, in particolare, serviranno almeno 35 milioni. Un potenziale colpo che il Napoli potrebbe concretizzare utilizzando parte dei proventi della cessione di Victor Osimhen.

Il nigeriano, assoluto protagonista della cavalcata verso il terzo titolo della storia azzurra, piace a mezza Europa. Su di lui, ad esempio, ci sono diverse squadre della Premier League tra cui Newcastle, Manchester United e Chelsea. Il suo recente viaggio a Parigi, insieme al procuratore Roberto Calenda, ha inoltre riacceso le voci relative ad un possibile trasferimento al Paris Saint Germain. De Laurentiis riflette. Okafor è un’idea concreta per l’estate per un Napoli sempre più formato Champions League.