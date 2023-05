Danso accostato al Napoli, il difensore del Lens allontana le voci di mercato: le dichiarazioni

Il difensore sudcoreano Kim Min-jae potrebbe essere uno dei big del Napoli pronto a lasciare la città dopo la vittoria dello scudetto. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Premier, tra cui il Manchester United che sembrerebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro.

In orbita Napoli girano molti nomi per sostituire l’eventuale partenza del colosso della difesa. Oltre il nome di Giorgio Scalvini, è circolato anche quello di Kevin Danso, difensore classe ’98, che sta disputando un gran campionato con il Lens, sorpresa di questa Ligue 1.

Il giocatore austriaco ha però voluto subito allontanare le voci di mercato, cercando di restare concentrato su questo finale di stagione, dove il Lens sta provando a ottenere una storica qualificazione alla prossima Champions League. Queste le sue parole rilasciate ai media francesi.

Niente in questo momento mi spinge ad andar via. Sono in una squadra molto forte, mi sento bene qui, circondato dai miei compagni di squadra e dallo staff. Non c’è niente che mi dica di andarmene, non è un problema rimanere a Lens.