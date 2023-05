Scalvini costa troppo: il Napoli individua un nuovo nome per sostituire Kim

Sono giorni caldi in casa Napoli: archiviato il discorso scudetto, in società si sta già pensando alla prossima stagione. Si parla tanto di mercato, si parla tanto di cambi societari e i tifosi sperano di vedere gran parte dei campioni d’Italia ancora in rosa anche nel prossimo campionato.

Uno dei giocatori che però potrebbero lasciare gli azzurri è Kim Min-jae. Dopo solo un anno con la maglia del Napoli, il difensore sudcoreano potrebbe approdare al Manchester United, pronto a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni valida nei primi 15 giorni di luglio 2023.

Uno dei nomi che circola in ambito Napoli per sostituire il difensore numero 3, in caso di eventuale partenza verso l’Inghilterra, è Giorgio Scalvini, difensore italiano classe 2003 dell’Atalanta. Secondo quanto riporta il giornalista Ciro Venerato, intervenuto al TG Sport Rai, però, l’Atalanta chiede cifre troppo alte per il suo gioiello.

Sempre secondo quanto riferito da Venerato, al Napoli piace il difensore Konstantinos Mavropanos, difensore classe 1997 dello Stoccarda e passato anche dall’Arsenal in passato.