Scudetto del Napoli disegnato nel cielo: la pazzia di un tifoso – FOTO

La passione dei tifosi del Napoli per la propria squadra non ha confini e le dimostrazioni di amore e di sana follia nei confronti della maglia azzurra sono arrivate in massa nel corso degli ultimi giorni.

Quello che è successo nella giornata di oggi però nei cieli di Napoli, del Golfo in particolare, è davvero assurdo e geniale al contempo, con un tifoso che ha deciso di celebrare il tricolore azzurro in una maniera più unica che rara.

Come evidenziato infatti su Twitter da Flightradar24, account che si occupa di monitorare il traffico aereo in giro per il mondo, un tifoso del Napoli ha deciso di “disegnare” nel cielo lo Scudetto del Napoli con la propria rotta di volo.

La notizia è ovviamente diventata virale ed ha fatto il giro del web in tutto il mondo, perchè l’amore per la maglia del Napoli non ha confini, neppure nel cielo.