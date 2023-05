Calciomercato Napoli, duello con l’Inter per il primo acquisto!

Il Napoli, fresco Campione d’Italia, non ha ovviamente smesso di lavorare sul proprio futuro ed anzi, il tema del mercato è ora all’ordine del giorno nella società partenopea. Il campo infatti non ha più molto da dire, visto che gli obiettivi rimasti sono più di natura personale, come la corsa al titolo di Capocannoniere di Osimhen, o di natura “storica” visto che c’è la possibilità di stabilire il record di punti della storia del Napoli.

Calciomercato Napoli, duello con l’Inter per il gioiello della Serie A

Al momento l’uomo del mercato del Napoli è (e resta) Cristiano Giuntoli, nonostante le voci che lo vedrebbero in procinto di unirsi alla Juventus. Giuntoli è al lavoro su uno dei talenti più splendenti del nostro campionato di Serie A, tanto è vero che dovrà battere la forte concorrenza dell’Inter per portarlo a Napoli, come evidenziato da Tuttomercatoweb.

Si tratta infatti di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli che sembra più che pronto al grande salto in una big. Giuntoli è già al lavoro con il ds dell’Empoli Accardi, che potrebbe essere proprio il sostituto dell’ex Carpi nella dirigenza del Napoli. È chiaro che proprio questo trasferimento potrebbe rappresentare anche un segnale su quello che succederebbe nella dirigenza del club azzurro.

Addio Meret? Le ultime sul portiere del Napoli

Il portiere del Napoli, dopo una stagione in cui ha riscattato tutte le critiche subite nei mesi precedenti, sembra destinato a vivere un’altra estate sul piede di partenza. Il portiere ha sicuramente aumentato la sua valutazione, che si attesta al momento intorno ai 18 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt. Meret è molto apprezzato in Premier League e non è detto che la sua destinazione non possa essere proprio Oltremanica, per far spazio all’eventuale ingresso di Vicario.

Situazione più o meno analoga per l’Inter, che si fionderebbe sul portiere dell’Empoli in caso di addio di André Onana, anche in questo caso in direzione Inghilterra e precisamente Chelsea.