Napol-Fiorentina, turnover per Spalletti: ci sarà un esordio?

Mancano ormai pochissime ore all’inizio di Napoli-Fiorentina, gara in programma alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Prima gara da campione d’Italia per la banda di Spalletti e proprio per questo motivo, il tecnico di Certaldo potrebbe dare spazio a qualche giocatore che ha disputato meno minuti in campionato.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina, le scelte di Spalletti

Non sarà un turnover troppo massiccio, ma ci saranno almeno 4/5 cambi di formazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarà l’esordio in campionato di Bartosz Bereszynski, finora utilizzato solo nella sfortunata gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Spazio anche a Ostigard in difesa, mentre a centrocampo pronto Demme al posto di Lobotka. In avanti riposerà Kvaratskhelia con Raspadori che giocherà al suo posto. Ancora titolari Osimhen e Lozano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Bereszynski; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori