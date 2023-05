Rinnovo Zielinski, cambia il futuro al Napoli: decisione di Spalletti

Piotr Zielinski firma il rinnovo con il Napoli o va verso la cessione? Il centrocampista polacco è stato determinante nei suoi anni in azzurro e si è preso il posto da titolare e leader della squadra grazie alle grandi qualità – di campo e umane – che lo rendono uno dei migliori del suo ruolo in Serie A. Da qualche mese si parla solo del suo futuro e delle possibilità di addio che sembrano aumentare di settimana in settimana.

Zielinski con il Napoli ha il contratto in scadenza nel 2024 e non è ancora stato deciso se si continuerà insieme o meno. Dal punto di vista dei freddi numeri, la stagione 2022/23 non è stata troppo esaltante per il polacco che, invece, è stato determinante sotto l’aspetto tecnico-tattico. Spalletti non ne ha quasi mai fatto a meno visto che è stato fondamentale anche per esaltare le qualità di Khvicha Kvaratskhelia.

Rinnovo Zielinski: le ultime sul futuro

Il rinnovo di Piotr Zielinski è diventato argomento all’ordine del giorno in casa Napoli. Attualmente il polacco guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e tocca il tetto massimo stabilito dalla società azzurra, che non intende sforare per tenere sotto controllo i bilanci. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco vorrebbe ulteriormente aumentare il suo stipendio ma farlo con il Napoli risulterebbe molto difficile.

La posizione di Spalletti su Zielinski, però, è chiara: vuole la sua permanenza. Questo è il motivo che può spingere il classe ’94 a fare uno sforzo e ad accettare, qualora gli venisse proposto, un rinnovo alle stesse cifre pur di restare in azzurro.