Napoli, 33 anni d’attesa per lo scudetto dei sogni: forse un sogno così non ritorna mai più

Attesa. Rivalsa. Popolo. Identità. Orgoglio. Passione.

Queste le parole chiave di una vittoria che i tifosi del Napoli hanno aspettato per 33 lunghissimi anni.

L’hanno sognata, immaginata, desiderata ardentemente.

L’hanno raccontata prima ancora di viverla: attraverso i ricordi dei nonni, dei genitori, di chi oggi non c’è più ma rifiorisce nella gioia.

Lo scudetto per Napoli sembrava essere diventato un traguardo impossibile da agguantare.

Un sogno troppo intenso per non svegliarsi.

Un pensiero invadente, quasi molesto.

Ora tutto si è schiarito. Ogni fantasma si è fatto da parte. È entrata la luce. Son fiorite lacrime, sì, ma solo di gioia.

È esploso tutto l’amore di un popolo che ha scelto di professare la sua fede, in ogni dove e in ogni quando, con orgoglio e passione inimitabili.

Ieri ha vinto la gente, hanno vinto i tifosi.

Ieri ha vinto l’amore che non si lascia scalfire dalle intemperie.

Ieri hanno vinto i bambini, Napoli e il Napoli.

Per un sogno che forse, davvero, non ritornerà mai più.

Pierfrancesco Viecchiotti