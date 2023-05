Lozano: “Scudetto merito di tutti”, poi il messaggio ai bambini del Messico!

Il Napoli è Campione d’Italia 2022/2023! Con il pareggio a Udine, per 1-1, gli azzurri vincono lo scudetto con 5 giornate d’anticipo. Una gioia immensa per tutti i tifosi, per i giocatori e lo staff che è esplosa quando l’arbitro ha fischiato la fine della partita.

Al termine della gara i giocatori e tutto lo staff tecnico si sono uniti nella festa, cantando e ballando a ritmo. Nel post-partita molti protagonisti dello scudetto si sono resi disponibili a parlare delle proprie sensazioni e a commentare in diretta la loro felicità. Tra questi El Chucky Lozano. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono molto felice, è un emozione incredibile. Sono il primo messicano a vincere lo scudetto, è molto importante per il mio paese. Mi stanno arrivando tantissimi messaggi, ma voglio ringraziare in primis la mia famiglia, mia moglie e i miei figli perché mi sono stati sempre vicini. Ma anche i tifosi che hanno sempre creduto in me e mi hanno dato fiducia”.

Lozano lancia un messaggio ai bambini del Messico

Lozano è poi protagonista di un momento toccante in cui manda un bellissimo messaggio ai bambini del Messico: