Festa scudetto a Udine, nuovo coro dei tifosi del Napoli: sarà utilizzato alla Dacia Arena!

Il Napoli è ormai a un solo passo dallo scudetto. Gli azzurri potrebbero vincere per la terza volta nella propria storia il titolo di Campioni d’Italia, per ufficializzare il successo – qualora la Lazio batta il Sassuolo – basterà un solo punto da conquistare alla Dacia Arena contro l’Udinese. Il Friuli si sta così riempiendo di supporters partenopei: tantissimi arriveranno dalla Campania, molti altri saranno tutti coloro che vivono al Nord Italia e che non mancheranno all’appuntamento con la storia.

Coro di risposta ai comunicati degli Ultras dell’Udinese

Per questo anche i tifosi si stanno preparando a una grande festa, che inizierà già sugli spalti. A tal proposito i tifosi del Napoli stanno preparando qualcosa di particolare per rispondere ai comunicati degli Ultras dell’Udinese diffusi nei scorsi giorni, in cui si intimava ai napoletani di non festeggiare lo scudetto nella loro città.

Ebbene, i tifosi del Napoli non solo hanno intenzione di invadere e festeggiare in Friuli, ma hanno anche già preparato un coro che utilizzeranno alla Dacia Arena. La melodia sarà la stessa di quella utilizzata per il coro di scherno alla Juventus che comincia con “È lunedì, che umiliazione…“.

Il nuovo coro dei tifosi del Napoli

Il coro preparato dai tifosi del Napoli per Udine: