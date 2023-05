Becao, Samardzic e Beto: quale dei tre gioielli dell’Udinese può arrivare al Napoli?

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, parlando del possibile interesse da parte del Napoli per tre giocatori dell’Udinese, ovvero Becao, Samardzic e Beto.

Ecco quanto evidenziato:

Questo post in breve

Sono tre giocatori con tre prospettive diverse e legate ad altrettanti differenti fattori. Beto è il calciatore che pare avere più possibilità di vestire l’azzurro . Un giocatore che piace alla dirigenza ed al tecnico e che potrebbe colmare il vuoto lasciato da Osimhen . Inoltre, per rapporto tra costi e rendimento si avvicina maggiormente ai parametri del presidente De Laurentiis , viste le cifre ormai esorbitanti che ruotano attorno al nome di Hojlund .

Becao potrebbe interessare gli azzurri soltanto nel caso in cui Kim possa lasciare le pendici del Vesuvio. È un nome seguito, dunque, ma senza un interesse eccessivo da parte del club azzurro. Possiamo considerarlo il quarto in una lista di difensori opzionati per la prossima stagione.