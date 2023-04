Napoli-Salernitana, Decibel Bellini annuncia: “Accadrà al Maradona prima della partita”

È arrivata domenica 30 aprile, è arrivato il giorno tanto atteso che tutti i tifosi del Napoli attendono ormai da 33 anni a questa parte. Oggi la squadra di Luciano Spalletti potrebbe scrivere la storia, conquistando il terzo scudetto della storia del club.

Appuntamento prima alle ore 12:30, quando a San Siro andrà in scena Inter-Lazio, partita in cui i tifosi partenopei dovranno fare il tifo per i nerazzurri (basterebbe anche un pareggio). Alle ore 15, invece, allo stadio Diego Armando Maradona gli azzurri affronteranno la Salernitana di Paulo Sousa e lì servirà assolutamente vincere.

Al Maradona sono attesi quasi 55 mila spettatori, lo stadio è andato sold out in pochissime ore: nessuno vuole perdersi questa gara così importante. Per tutti i supporter azzurri ci sarà anche una sorpresa prima del fischio d’inizio: come annunciato da Daniele “Decibel” Bellini sui suoi canali social, dalle ore 13:30 alle ore 14 andrà in scena un dj set allo stadio che farà compagnia ai tifosi sugli spalti in attesa del match.