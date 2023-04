Osimhen e Kvaratskhelia da Pallone d’Oro? C’è un’incredibile classifica

Tra i grandi protagonisti dell’incredibile stagione del Napoli ci sono senza ombra di dubbio Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. I due attaccanti azzurri hanno contribuito alla conquista del primato in classifica con un totale di 17 assist (12 per il georgiano e 5 per Osimhen) e 33 gol (12 per Kvara e 21 per il nigeriano).

Il valore dei due gioielli partenopei non è stato riconosciuto solo in Italia, ma anche in tutto il resto del Mondo, che ammira la trionfale cavalcata del Napoli e l’esplosione dei suoi fuoriclasse.

La probabile classifica del Pallone d’Oro: le posizioni di Osimhen e Kvaratskhelia

Il quotidiano Goal ha pubblicato una previsione della classifica finale del Pallone d’Oro 2022\23. Nella top 10 sono presenti anche Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.

FOTO: Osimhen e Kvaratskhelia

Il favorito all’assegnazione del premio è Lionel Messi, campione del Mondo con la sua Argentina, ma i due partenopei occupano la sesta (Osimhen) e la settima (Kvaratskhelia) della graduatoria provvisoria. Di seguito la top 10 completa: