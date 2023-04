VIDEO – Napoli è già in festa: tifosi in strada dopo la vittoria contro la Juventus

Adesso lo Scudetto è davvero ad un passo dal diventare realtà. Il Napoli ha battuto la Juventus all’Allianz Stadium per 1-0 grazie al gol di Raspadori e nella prossima settimana potrebbe arrivare già la certezza matematica della vittoria del suo terzo storico scudetto, 33 anni dopo l’ultimo segnato dall’indimenticabile contributo di Diego Armando Maradona.

La combinazione di eventi per poter far esplodere definitivamente la festa nella prossima settimana non è impossibile: basterebbe una vittoria degli azzurri contro la Salernitana con una contemporanea sconfitta della Lazio contro l’Inter a San Siro per dare la certezza matematica del terzo storico campionato azzurro.

Juventus Napoli esultanza

VIDEO- Napoli in festa: lo Scudetto è ad un passo

Oramai però è solo questione di attesa e i napoletani lo sanno. Per questo, già dopo la vittoria contro la Juventus di stasera è esplosa la festa in vari punti della città.

In particolare, le prime immagini di una Napoli già in festa, prima ancora della certezza matematica dello scudetto, arrivano da Piazza Carlo III, con tanti tifosi in strada per cantare cori e suonare i clacson in onore di una vittoria che, forse, toglie definitivamente ogni incertezza sui futuri campioni d’Italia.