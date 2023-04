Raspadori: “Vittoria pesantissima, ma ora niente festa scudetto”: sentite cos’ha detto!

Missione compiuta. Il Napoli sbanca l’Allianz Stadium, battendo la Juventus per 0-1. Risulta decisiva la rete di Giacomo Raspadori, autore di un di mancino da dentro area dal peso incommensurabile. Proprio lo stesso attaccante italiano si è fermato ai microfoni di DAZN per commentare la partita e – in generale – il momento della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni.

Raspadori mantiene la calma: “Non pensiamo allo scudetto, abbiamo la testa sulla prossima partita”

LE DICHIARAZIONI DI Raspadori “Sono emozionatissimo. Questa vittoria è pesantissima e, tutti noi, l’abbiamo cercata tanto. Sicuramente ho siglato un gol molto importante, che ci ha aiutato a smaltire la delusione Champions League. Ho passato un periodo molto difficile, ma ora sono davvero felice. Non abbiamo ancora la testa alla festa scudetto, il nostro obiettivo è vincere la prossima partita contro la Salernitana”.

Queste le parole del match-winner dell’incontro, che si è messo definitivamente alle spalle il periodo buio del suo infortunio. Inoltre, stupisce per la sua maturità, invitando tutto l’ambiente a pensare ancora alla prossima partita.