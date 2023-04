Sousa annuncia in conferenza: “Tornerà contro il Napoli!”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, nella giornata di oggi ha tenuto la consueta conferenza stampa in cui ha risposto alle varie domande dei giornalisti presenti. Tra i tanti temi trattati, non è mancata la parentesi di riferimento alla prossima sfida dei granata che faranno visita al Napoli di mister Luciano Spalletti.

Il tecnico ex Fiorentina ha parlato della gara del Maradona ed ha annunciato in conferenza il rientro di un titolare della Salernitana. Di seguito le parole rilasciate da Paulo Sousa:

“Oggi Mazzocchi si è allenato per tutta la seduta, è rientrato. Il ragazzo la prossima settimana incrementerà ancor di più i carichi di lavoro e rientrerà a Napoli. Nell’ultimo periodo ha vissuto una situazione molto complicata, ha avuto un problema muscolare serio. È nel mio interesse dare continuità ai giocatori bravi, il tutto a patto che stiano bene e siano pronti fisicamente per scendere in campo”