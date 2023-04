Rigore parato da Meret: retroscena svelato da Giroud

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è andato a segno nella sfida di ritorno di Champions League al Maradona contro il Napoli. L’attaccante francese ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe in cui ha rivelato anche un retroscena in merito al calcio di rigore parato da Meret prima del gol segnato nel finale di primo tempo.

Di seguito le sue dichiarazioni sull’estremo difensore del Napoli:

A fine partita sono andato da Meret a chiedergli se sapeva già dove avrei calciato. Lui mi ha detto: ‘Là’. Sono rimasto concentrato. Come dopo l’occasione che ho avuto contro l’Inghilterra ai Mondiali, poi ho segnato poco dopo. Sapevo che ne avrei avute altre. Meret ha fatto poi un’altra parata, ma non ho sbagliato la terza chance. Ho concluso l’exploit di Leao. Quando ha spazio Rafa è devastante. Sapevo dove dovevo mettermi. Ho giocato su una gamba, avevo male a un tendine. Come tutta la squadra, mi sono sacrificato. Questa squadra ha il senso di collettivo. Con questo spirito, possiamo sognare tutto.