Sabatini punge ancora Spalletti: lo ha detto su Napoli-Milan!

A Napoli si attende il big match contro la Juventus, tra le sfide da sempre più attese in casa azzurra, ma non possono che essere numerosi i rimpianti in seguito alla cocente eliminazione dalla Champions League per madno del Milan.

Di questo, ma anche della sfida dello Stadium contro gli uomini di Massimiliano Allegri, ne ha parlato il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione 1 Football Club.

Sabatini su Napoli-Milan: “Arbitri? L’episodio decisivo è stato un altro”

Di seguito, quanto evidenziato nel corso dell’intervento del giornalista all’emittente radiofonica: