La reazione del Maradona è la risposta migliore all’eliminazione: cos’è successo a fine partita

Una cocente delusione quella vissuta dal Napoli in Champion League, che al Maradona pareggia 1-1 con il Milan, risultato che non basta per ribaltare l’1-0 della gara d’andata. Una vera delusione dovuta soprattutto alla consapevolezza che nel doppio confronto gli azzurri siano stati superiori ai rossoneri, ma il bello del calcio è anche questo: non sempre chi gioca meglio e ha più occasioni, poi si guadagna la vittoria.

I tifosi consolano il Napoli con “Vinceremo il tricolor”

Lezione che il Napoli dovrà imparare, senza però distogliere lo sguardo sul reale obiettivo della stagione, ovvero la vittoria del campionato. Sono 33 anni che la città aspetta di poter esplodere di gioia e non sarà di certo l’eliminazione dalla Champions a macchiare il cammino azzurro. Lo sanno bene anche i tifosi, che al fischio finale della gara con il Milan hanno voluto tributare il proprio ringraziamento ai calciatori sollevando il coro “Vinceremo, vinceremo il tricolor“.

Stadio Maradona

Una bellissima reazione, che testimonia ancora una volta come il pubblico di Napoli abbiamo pienamente compreso l’impresa che quest’anno ha saputo regalare la squadra di Luciano Spalletti in campionato. D’altronde lasciare a oltre 20 punti di distacco le due milanesi, entrambe probabili semifinaliste di Champions League, fortifica quella che è stata la stagione del Napoli.