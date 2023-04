Napoli Milan: lunghe file al ‘Maradona’ a tre ore dalla partita – FOTO

Napoli Milan è ormai alle porte e i tifosi azzurri sono ormai in fibrillazione per la sfida più importante della stagione. Gli azzurri sono chiamati ad una piccola impresa dopo la sconfitta per 0-1 di mercoledì scorso al Meazza.

Il Milan di Stefano Pioli, invece, arriva al ‘Maradona’ convinto dei propri mezzi sia per il risultato dell’andata che per la vittoria in campionato di qualche settimana fa.

Napoli Milan Tifosi Stadio Maradona

Lunghe file al ‘Maradona’: tifosi già pronti per Napoli Milan

I tifosi del Napoli sono già pronti a vivere una partita tanto importante quanto storica accanto alla propria squadra. Al ‘Maradona‘ ci sarà il sold out completo per il ritorno dei quarti di finale e i tornelli sono già aperti per evitare file molto lunghe e problemi all’esterno dello stadio.

A tre ore dal fischio d’inizio ci sono già tantissime persone a Fuorigrotta con i primi tifosi che stanno iniziando a popolare gli spalti del ‘Maradona‘. La pioggia e il freddo, inoltre, rischiano di causare lunghe file e per questo molti tifosi hanno deciso di entrare già da ora.