Formazioni ufficiali Napoli-Milan, la scelta su Osimhen e il sostituto di Anguissa!

Il Napoli stasera ha un appuntamento con la storia. Allo stadio Diego Armando Maradona arriva il Milan di Stefano Pioli per difendere il vantaggio di una rete maturato nella sfida di andata a San Siro per l’accesso alle semifinali di UEFA Champions League.

Formazioni Napoli Milan

Luciano Spalletti arrivava a questo match con alcuni dubbi di formazione, derivanti anche da quanto avvenuto nella gara d’andata. I dubbi riguardavano il recupero di Victor Osimhen, che dopo aver messo qualche minuto nelle gambe contro il Verona, tornerà dal primo minuto, ma anche i sostituti di Kim ed Anguissa, squalificati dopo la gara d’andata.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Osimhen Napoli (Imago)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

Live Napoli Milan

Di seguito la diretta testuale del match, direttamente dal profilo Twitter ufficiale del Napoli:

Dove vedere Napoli Milan

La sfida tra Napoli e Milan, a differenza della gara d’andata, sarà visibile in chiaro in televisione su Canale 5. Il match sarà visibile anche su Sky, se si possiede un abbonamento con la pay tv. La partita sarà visibile inoltre anche in streaming, attraverso i servizi di streaming Sky Go e Mediaset Infinity.