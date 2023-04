Benitez: “Il Napoli può rimontare grazie a Osimhen. A Spalletti ho detto una cosa sullo scudetto”

L’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando di tantissimi argomenti, concentrandosi in particolare sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra gli azzurri e il Milan. Ecco quanto evidenziato:

Scudetto cosa fatta? A Liverpool dissi a Spalletti che avrebbero vinto il titolo e non volle dire nulla per scaramanzia. L’eliminazione non cambierebbe nulla, Luciano la sta guidando alla perfezione. I napoletani sentono la squadra dentro di loro. Per questo sarà un giorno memorabile, non solo per la città e la gente, ma in tutto il mondo. Ho incontrato ovunque sostenitori azzurri accomunati dalla stessa passione.