Napoli in campo prima del match con il Milan: c’è la notizia sul Cholito Simeone

Poche ore al match più atteso in questo momento a Napoli, per la prima volta in questa stagione molto probabilmente lo Scudetto passa per un momento in secondo piano. Gli azzurri attendono il Milan al Maradona domani per una gara che vale tantissimo per entrambe le squadre. Chi passa vola diritto in semifinale di Champions League, traguardo che sarebbe storico per la formazione azzurra che non aveva raggiunto neanche i quarti nella sua storia.

Tanta attesa e soprattutto curiosità di conoscere quali saranno i protagonisti della sfida tutta italiana. Spalletti ha recuperato Osimhen e non dovrebbe poter contare solo sul Cholito Simeone per questa gara delicatissima.

Osimhen in allenamento (FOTO by SSC Napoli)

Simeone in campo per l’allenamento

Nel corso dell’allenamento mattutino a Castel Volturno, oltre a Gaetano, si è rivisto sul terreno di gioco anche Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio e questa mattina è tornato ad allenarsi sul campo in maniera individuale. Lavoro personalizzato dunque per il 18 azzurro.

Recuperato infine Gianluca Gaetano dopo la mancata convocazione nella sfida di sabato contro il Verona, anche l’ex Cremonese si è allenato in gruppo.